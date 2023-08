Pakketbezorger tekent ontslagbrief zonder het te weten; ontslag teruggedraaid

Amsterdam - Een 22-jarige pakketbezorger raakt in oktober 2021 arbeidsongeschikt bij een verkeersongeval tijdens werktijd. Ruim een week daarna, op 1 november, tekent hij zijn ontslagbrief. Dat is opvallend, want de man heeft dan nog een contract tot 4 januari 2022. Nu blijkt dat de werkgever, een bedrijf uit Amersfoort dat pakketjes bezorgt voor GLS en PostNL, hem de ontslagbrief voorlegde: de bezorger, die geen Nederlands begrijpt, had geen idee waarvoor hij zijn krabbeltje zette. De rechter verklaart de ontslagbrief ongeldig.

De pakketbezorger raakte arbeidsongeschikt tijdens zijn werk Ⓒ Getty Images