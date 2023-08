Pakketbezorger tekent ontslagbrief zonder het te weten; ontslag teruggedraaid

Op 4 januari 2021 tekent de chauffeur een contract voor 1 jaar bij de pakketbezorger uit Amersfoort. Hij gaat 10 uur per week werken en krijgt een brutosalaris van €572,82 per maand. Na 9 maanden in dienst gaat het mis: de chauffeur krijgt een verkeersongeluk tijdens werktijd, moet anderhalve dag in het ziekenhuis blijven en raakt arbeidsongeschikt.

Pijnklachten

De werkgever bezoekt hem thuis, ziet de bui al hangen en heeft geen zin om de bezorger tot einde contractdatum door te betalen. Op 1 november, als de man nog thuiszit met pijnklachten, wordt hij uitgenodigd op kantoor. Daar schuift zijn werkgever hem een brief onder de neus. De man denkt dat het gaat om de uitbetaling van zijn salaris van oktober, maar spreekt geen Nederlands en heeft geen flauw idee wat er op papier staat. Toch tekent hij.

Voor zijn ontslag, blijkt later. Als hij een Ziektewetuitkering aanvraagt, gaat die pas in op 4 januari 2022 in: de einddatum van zijn arbeidscontract. Dan pas komt de man erachter dat hij op 1 november zijn eigen ontslagbrief tekende. Een paar maanden later stuurt de chauffeur via zijn advocaat een brief naar het bedrijf uit Amersfoort. Daarin vraagt hij om het resterende salaris, een transitievergoeding en een aanzegvergoeding. De werkgever gaat niet akkoord, waarop de man naar de rechter stapt.

Fraude door chauffeur

In de rechtbank gaat de werkgever er met gestrekt been in. De chauffeur zou hebben gefraudeerd, want er werden tijdens het werk onnodige extra stops gemaakt met de bestelbus. Per stop leverde hem dat €1 extra op. Voor die zogenaamde fraude eist de werkgever een schadevergoeding van €1209.

De rechter maakt gehakt van die verwijten, want er is geen enkel bewijs voor. Ook verklaart de rechter de ontslagbrief ongeldig: het contract had tot 4 januari 2022 moeten doorlopen. De chauffeur krijgt het achterstallige salaris van €1219,55 nu alsnog en ontvangt ook een transitievergoeding van €190,94. Zijn ex-werkgever draait bovendien op voor de proceskosten van bijna €750.