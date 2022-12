Koud! Zoveel bespaar je door deze week niet thuis te werken

Een gemiddeld huis verbruikt op een winterse dag wel zo’n 10 kuub gas en 10 kWh stroom. Door op kantoor te werken, kun je daar zeker de helft van besparen, zei energie-expert Hans de Kok eerder tegen deze krant.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis legt uit hoe het huis het effectiefst kan worden verwarmd.

Gasprijs

Momenteel kost een kuub gas gemiddeld €3,17, meldt overstappen.nl. Wie de pech had in september een nieuw contract te moeten afsluiten, kan wel zo’n €4 betalen. Een kWh stroom kost nu gemiddeld €0,80. Op het hoogtepunt, in oktober van dit jaar, was dat nog gemiddeld zo’n €0,90.

Door een dag op kantoor te werken in plaats van thuis bespaar je, als je de huidige hoge prijzen betaalt, dus al snel €15 tot €20 aan gas en €4 tot €4,50 aan stroom. Met een hele week op kantoor werken in plaats van thuis is je besparing rond de €100.

Prijsplafond

Vanaf 1 januari geldt het prijsplafond. Voor een kuub gas betaal je dan maximaal €1,45 en voor een kWh stroom €0,40, tot een jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom. Een grote helft van de huishoudens blijft onder dit plafond. Wie wel meer verbruikt, betaalt daarvoor dan de hogere marktprijs.

Wie toch thuis blijft, kan ook energie besparen door bijvoorbeeld maar één ruimte te verwarmen in plaats van het hele huis. Een warmtekussentje of infraroodpaneel kan een thuiswerker ook warm houden in een koud huis.

Experts raden het overigens af de thermostaat lager te zetten dan 15 graden als je niet thuis bent, anders kan een huis te vochtig worden. Met deze buitentemperaturen moet de verwarming daarvoor ook actief zijn.