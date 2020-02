SBM Offshore verdubbelt dividend

SBM verdeelt in totaal 150 miljoen dollar onder zijn aandeelhouders. Dat terwijl de nettowinst in 2019 met ruim een vijfde afnam tot 235 miljoen dollar. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daarentegen steeg wel, met 6 procent tot 832 miljoen dollar. Daarmee overtreft het bedrijf ruim de eigen prognose.

De omzet ging afgelopen jaar met meer dan een kwart omhoog naar 2,2 miljard dollar. Voor dit jaar voorspelt SBM een verdere groei van de omzet naar 2,3 miljard dollar, en een toename van het onderliggend bedrijfsresultaat tot 900 miljoen dollar.

Orderportefeuille

Met een orderportefeuille ter waarde van 20,7 miljard dollar, wat per saldo neerkomt op een toename met 6 miljard, kan SBM nog jaren vooruit. Het bedrijf blijft volgens topman Bruno Chabas "selectief" bij het uitkiezen van projecten. Doel is ook om in 2030 een kwart van de omzet te halen uit gas en hernieuwbare energie.

SBM kondigt verder aan dat het voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen wil gaan inkopen. Het programma wordt deels gebruikt om aandelen te verkrijgen die als beloning worden uitgekeerd aan werknemers en bestuurders.

Nieuwe commissarissen

Daarnaast meldt het bedrijf dat het op de aandeelhoudersvergadering in april twee nieuwe commissarissen wil benoemen, voormalig Shell-bestuurder Andy Brown en voormalig HAL-bestuurder Jaap van Wiechen. Roeland Baan is de beoogde opvolger van scheidend president-commissaris Floris Deckers.