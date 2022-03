Premium Het beste van De Telegraaf

Pharming merkt gevolgen van corona nog altijd

Hoewel de coronarestricties in het Westen grotendeels opgeheven zijn, heeft Pharming nog altijd last van de naweeën van de pandemie. „Dokterspraktijken in de VS hebben onvoldoende personeel om patiënten die lijden aan angio-oedeem snel te helpen”, meldt ceo Sijmen de Vries. Hij ziet dit jaar wel verbetering, maar zijn optimisme stoelt met name op een tweede medicijn naast Ruconest dat de biofarmaceut binnenkort op de markt hoopt te brengen.