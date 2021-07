IMF: groei blijft hetzelfde, maar verschillen neme toe

Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een update van de World Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport over de stand van de wereldeconomie. Daaruit blijkt dat de wereldeconomie dit jaar met 6% groeit, volgend jaar zakt de groei iets naar 4,9%.

Die 6% is geen verandering ten opzichte van de vorige verwachting. Maar het IMF ziet wel dat de verschillen tussen landen groter zijn geworden. De Verenigde Staten zit dit jaar in een heuse groeisprint, met een toename van 7%. Een paar maanden geleden werd nog op 6,4% groei gerekend.

Ook de eurozone groeit dit jaar iets harder, met 4,6% in plaats van 4,4%. Een apart cijfer voor de Nederlandse economie werd niet bekend gemaakt. De opkomende landen, zoals China en India, groeien juist minder hard dan het IMF eerder had verwacht.

Dat is voor een deel te danken aan de vaart waarmee er in ontwikkelde landen gevaccineerd wordt. Dar is zo’n 40% van de bevolking al geprikt, terwijl dat in opkomende landen minder dan 20% is. In landen met lage inkomens ligt het percentage zelfs nog lager.

Het IMF waarschuwt dat die lage vaccinatiegraad ook economisch een risico is. Daardoor kunnen er weer nieuwe virusvarianten ontstaan die ook voor al gevaccineerde mensen gevaarlijk zijn. In dat scenario, waarbij er een virus rond zou gaan dat 50% besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant, komt de wereldwijde groei in 2021 en 2020 meer dan 0,8 procentpunt lager uit.

Dat sommige landen het zoveel beter doen is niet alleen te danken aan meer vaccins, maar ook aan de steunmaatregelen van de overheid. Zo loodste de Amerikaanse president Biden begin dit jaar een steunpakket van $1900 miljard door het Congres.

Aan al die steun hangt wel een prijskaartje. In 2020 was de hoeveelheid overheidsschuld bijna even groot als de wereldeconomie. Niet eerder was dat zo hoog, en ook de komende jaren verwacht het IMF geen daling.