Betere diagnoses in het Radboudumc met behulp van AI

Door Klaartje Bax

Hoogleraar computationele pathologie Jeroen van der Laak (r). Ⓒ Eigen foto

Nijmegen - Kunstmatige intelligentie (AI) als hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen; in het Radboudumc in Nijmegen wordt er volop onderzoek naar gedaan. Met AI wordt een diagnose veel nauwkeuriger en consistenter, zegt hoogleraar computationele pathologie Jeroen van der Laak. Op dit moment is AI nog in de onderzoeksfase, maar Van der Laak verwacht dat het over een paar jaar niet meer weg te denken is uit het ziekenhuis.