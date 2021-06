Premium Financieel

Column: snel, sneller, te snel met Shell?

Officieel beraadt Shell zich nog, maar het moet raar lopen wil het energieconcern niet in beroep gaan tegen de uitspraak in de zaak die door onder meer door Milieudefensie was aangespannen. De rechter oordeelde onlangs dat Shell de uitstoot van CO2 met 45% verlaagd moet hebben in 2030.