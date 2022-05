Gasleiding Nord Stream 2 komt toch in gebruik

Financieel

OPEC schiet Europa niet te hulp: benzineprijs blijft hoog

Het oliekartel OPEC zet de kraan niet verder open. Het samenwerkingsverband houdt zijn productie voor komende periode op 432.000 vaten extra productie in juni. Die toename is nauwelijks compensatie voor de uitval van productie in veel landen. Door deze stap zullen benzineprijzen voorlopig hoog blijv...