Kopzorgen over uitkeringen, auto’s en bier

Dit waren de tien meest gelezen. De juridische producedure leidend tot de blokkade van uitkeringen voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders met te weinig AOW die hun ’burgerservicenummer’ uit hun thuisland niet verstrekten, trok de meeste aandacht afgelopen week. De Sociale Verzekeringsbank heeft hun uitkering zeer terecht stopgezet, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Normaal komen alle zorverzekeraars later in het jaar met hun - doorgaans hogere - zorgpremies. Maar zorgverzekeraar CZ meldde zich nu al. De polissenreus „ziet zich genoodzaakt” de premies na vorig jaar met 3% nog verder op te schroeven. Dat belooft wat. Nou, overigens ook voor je autopremie. Vooral de maandpolisprijs die jongeren betalen stijgt fors, gemiddeld €437 voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Lauw bier

’Soms is licht beter.’ Die kreet in een reclame voor een biertje van een vrouw in een bar met donker gekleurde barbezoekers leidde tot grote commotie. Heineken zag er geen kwaad in, maar trok de advertentiecampagne in zijn geheel terug.

Wie was die anonieme Groningse miljardair Huizenga. Het bericht over zijn heengaan trok de aandacht van veel lezers. Huizenga is in de VS een legend dankzij zijn sportsponsoring.

Ⓒ BURO DIJKSTRA/HH/ANP/VIDIPHOTO

Dat ook SuperTrash-oprichter Olcya Gulsen een faillissement moest aanvragen voor haar modeketen kwam als een schok, leidend tot zestig ontslagen. Mogelijk komt er indirect een doorstart. Gulsen staat niet alleen: ook erotische artikelenverkoper Beate Ushe, waaronder postorderbedrijf Pabo, zit in zwaar weer.

Huurdersleed

De pijn van huurders op de woningmarkt wordt eveneens alsmaar groter, merkten onderzoekers van ING. Ons woonplezier in de huur holt achteruit.

Reislustig als we zijn, vielen we ook voor de nieuwe intercontinentale lijnen van de prijsvechter van Air France richting allereerst Caïro, later naar Kaapstad, Teheran en Mumbai.

Tot zover het overzicht van afgelopen week. Ongetwijfeld zit je vlak voor de deadline van 1 april te zweten op je belastingaanslag. Hier en hier vind je praktisch tips die je geld kunnen besparen.

Miljardairs achteruit

Het was terugkijkend ook een beroerde week voor beleggers, vooral die in technologieaandelen. Gelukkig schaar je je naast deze superrijken die bijna een half miljard kwijtraakten afgelopen tijd.

Deze punten staan er voor de komende week op de beursagenda (en Trump speelt weer een rol), terwijl het optimisme in de markt is teruggekeerd, aldus ING.

Een prettig Pasen!