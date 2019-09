Maker verslavende OxyContin vraagt bescherming

Purdue bereikte onlangs een voorlopige schikking in meer dan 2000 rechtszaken. De farmagigant zou daar 10 tot 12 miljard dollar mee kwijt zijn. Verschillende partijen zijn het overigens niet met de schikking eens, dus de rechtszaken zijn nog niet achter de rug. Onduidelijk is nu of er schadevergoedingen uitgekeerd gaan worden.

In de VS sterven elke dag 130 mensen door een overdosis van een morfine-achtige pijnstiller. OxyContin wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee is begonnen. De rechtszaken tegen Purdue waren onder meer aangespannen door steden, ziekenhuizen, vakbonden en indianenstammen.

