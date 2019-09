Purdue vraagt faillissementsbescherming aan

Ⓒ AFP

STAMFORD (ANP) - De Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Purdue Pharma heeft bescherming tegen vorderingen van schuldeisers aangevraagd. De stap werd al enige tijd voorzien, het bedrijf is als hoofdrolspeler in de opiatencrisis in de Verenigde Staten bezweken onder de druk van duizenden rechtszaken.