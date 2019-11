Accountant keurde cijfers Wirecard niet goed

Ook geven ze aan "niet te kunnen bepalen hoe groot mogelijke aanpassingen zijn geweest". In de jaarrekening van Wirecard ontbrak de kritische kanttekening van EY in Singapore. Voor het moederbedrijf was er wel een accountantsstempel bij de jaarrekening.

Wirecard werd eerder in Singapore in verband gebracht met boekhoudfraude. Het Duitse bedrijf ontkende echter altijd iets te hebben misdaan en verweet de Britse krant Financial Times zelfs van samenzwering met beleggers die op een koersdaling van Wirecard speculeerden. Ook bij een partner van Wirecard in Dubai zou gesjoemeld zijn met de de cijfers om zo een hogere winst en omzet te kunnen opvoeren.