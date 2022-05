Beursblog: Shell vuurt AEX flink aan tot sprong ruim boven 700 punten

Op het Damrak zit de stemming er dinsdag goed in. Vooral de grote animo bij Shell brengt de AEX weer terug tot ruim boven de grens van 700 punten. ASMI en Arcelor liggen ook goed in de markt. DSM is in mindere doen na de resultaten.