Beursblog: Wall Street pakt kleine winsten op weg naar Fed-besluit; Pfizer in trek

Column: wat is nu écht de oorzaak van de hoge inflatie?

Als het Peter Hein van Mulligen te doen was om een reactie uit te lokken, dan is hij daar uitstekend in geslaagd. De CBS- econoom zei onlangs in het Financieele Dagblad dat economen die de huidige inflatie wijten aan het harder laten draaien van de geldpers, last hebben van ’ideologische fantasieën’...