Onderzoekskosten Vivoryon lopen op

In de eerste drie maanden ging er bijna 2,8 miljoen euro op aan onderzoek. Dat is ruim het zesvoudige van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten in dezelfde periode een jaar eerder. Inclusief algemene kosten en rentebetalingen zorgde dat voor een verlies van 3,3 miljoen euro, tegenover 910.000 euro een jaar eerder.

Dat Vivoryon meer geld kwijt is, komt doordat een klinische studie (Fase 2b) naar zijn middel tegen Alzheimer is opgeschaald. Voor de uitbreiding ging het bedrijf een samenwerking aan met de Deense branchegenoot Nordic Bioscience. Vivoryon had eind maart 20,2 miljoen euro aan contanten in kas, naast 19,7 miljoen euro aan snel in cash om te zetten waardepapieren.