Nieuwe regels zorgtoeslag onbekend: senioren laten geld liggen

De bruto inkomensgrens voor zorgtoeslag is voor een alleenstaande per 1 januari 2023 verhoogd van bijna €32.000 naar ruim €38.000. Voor stellen (mensen met een toeslagpartner) is het bedrag verhoogd van iets minder dan €41.000 naar ruim €48.000. Daardoor hebben veel meer huishoudens recht op de tegemoetkoming. Je moet toeslagen alleen wel zelf aanvragen.

Wie dat niet doet, laat het geld liggen. Volgens schattingen door het ministerie van Financiën vraagt ongeveer een op de tien Nederlanders die recht heeft op een toeslag, dit niet aan.

Automatisch uitbetalen

De ouderenbond vindt dat de peiling wederom aantoont dat het toeslagensysteem niet werkt en pleit ervoor dat inkomensafhankelijke regelingen automatisch worden uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. Vier op de tien ondervraagde ouderen ontvangt een toeslag. Bijna altijd is dit zorgtoeslag. Van deze groep krijgt de helft ook huurtoeslag.

Van de mensen die geen toeslagen ontvangen, geeft de meerderheid aan dat het inkomen te hoog is. Maar een op de zeven zegt nog nooit de moeite te hebben genomen om toeslag aan te vragen, of bang te zijn het geld achteraf weer terug te moeten betalen.

Controleren

Wie twijfelt of hij recht heeft op zorgtoeslag, kan dit uitrekenen op de website berekenuwrecht.nibud.nl, en sinds kort ook op de website van de ouderenbond. Ook de belastinghulp van de seniorenclub kan leden hierbij ondersteunen.

Het is overigens ook mogelijk om toeslagen zoals zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. Dat kan tot 1 september van het jaar dat volgt op het jaar waarin je recht had op toeslag, dus voor een toeslag waarop je in 2023 recht had, tot 1 september 2024. Zo voorkom je dat je achteraf toeslag moet terugbetalen omdat je inkomen toch hoger uitviel dan verwacht.