Weerbaarheidstraining voor alle werknemers McDonald’s

De trainingen voor al het personeel wereldwijd, ook voor die van franchiserestaurants, beginnen in januari volgend jaar. Restaurants zullen ook worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe normen. Daarin worden ook de feedback van werknemers en zaken als gezondheid en veiligheid meegenomen, aldus het bedrijf.

Volgens topman Chris Kempczinski heeft de keten een „zakelijke en een sociale verplichting” om de restaurants, gemeenschappen en de wereld rechtvaardiger te maken, zo schreef hij in een memo aan het personeel.

Slachtofferhulp

Het bedrijf heeft jarenlang te kampen gehad met beschuldigingen dat het intimidatie op de werkvloer tolereerde en veiligheidskwesties negeerde. Het bedrijf heeft die kritiek beantwoord door het beleid te herzien en werknemers te trainen om met pesterijen om te gaan. Ook is de keten een slachtofferhulplijn gestart.

Dat er bij McDonald’s nieuwe normen gelden werd eind 2019 al duidelijk toen toenmalig topman Steve Easterbrook werd ontslagen. Hij had een relatie op de werkplek die volgens het bedrijf niet door de beugel kon. Voor leidinggevenden wordt een bonus van 15 procent gekoppeld aan het al dan niet behalen van bepaalde doelstellingen op onder meer het gebied van diversiteit.

In Nederland zullen naar verwachting zeker 20.000 werknemers de cursussen gaan volgen. Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen heeft McDonald’s in Nederland zo’n 15.000 medewerkers in dienst. De verwachting is dat het personeelsbestand begin volgend jaar weer op het gebruikelijke niveau van voor de crisis zit. De keten telt in Nederland iets meer dan 250 restaurants.