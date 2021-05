Hypotheekrentes licht omhoog

Voor 30 jaar vast ging het om één op de vier geldverstrekkers, constateert de financieel adviseur. Ook een paar andere rentes gingen omhoog. Vooralsnog gaat het om kleine verhogingen van twee à vijf honderdste.

„De kans is groot dat we op een keerpunt zitten en dat we de komende weken meer verhogingen gaan zien”, zegt Oscar Noorlag van de adviesgroep. „Geldverstrekkers die nog niet verhoogd hebben, zullen nu makkelijker de beslissing nemen om ook te verhogen en dan zijn er meerdere rondes van kleine verhogingen mogelijk.”

Noorlag constateert dat de marges van de hypotheekverstrekkers de afgelopen maanden flink zijn gedaald doordat de kapitaalmarktrente is opgelopen. Normaal bedraagt het verschil tussen de 1,3% en 1,6%, nu is het kleiner dan 1%.

„Dat betekent dat bij een ongewijzigde marktrente de kans bestaat dat de hypotheekrentes de komende maanden met 0,3% tot 0,6% omhoog gaan”, aldus Noorlag. „Wellicht blijft ook de marktrente verder stijgen als de economie straks aantrekt. Veel producten en diensten zullen zeker in eerste instantie hoger geprijsd zijn dan voor de crisis, waardoor de inflatie op korte termijn zal toenemen en de rentes stijgen.”