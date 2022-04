Pensioenonvrede blijkt uit consumentenonderzoek

Veel klachten gaan over de hoogte van het opgebouwde pensioen en onduidelijke informatie. Ook ontvangen niet alle deelnemers de wettelijk voorgeschreven communicatie, zoals hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast zouden bedragen nog eens niet kloppen.

De woordvoerder van de AFM zegt dat zij aanbevelingen hebben voor verbetering. Zo deed AFM een oproep om de klachtenprocedures van alle pensioenuitvoerders wettelijk te verankeren. „Het externe geschilleninstituut waarvoor wij pleiten, is ook terechtgekomen in het Wetsvoorstel toekomst pensioen (Wtp) dat vorige week door de minister naar de Kamer is gestuurd.”

De woordvoerder van de Pensioenfederatie reageert op dit onderzoek met de mededeling dat een buitengerechtelijke geschillencommissie nieuw is voor de pensioensector. „Daarom is het goed dat de geschillencommissie is toegevoegd aan de bepalingen die na vijf jaar worden geëvalueerd. Zeker nu deze commissie een rol zal spelen tijdens de transitie naar een ander pensioencontract.”

De Pensioenfederatie kan zich voorstellen dat een dergelijke commissie ook in het vernieuwde pensioenstelsel een rol kan spelen. „Dat zal te zijner tijd moeten blijken uit de evaluatie.”