Groei op mobiel, krimp in vaste klanten bij VodafoneZiggo

De omzet ten op zichte van een jaar geleden steeg met 1,8% tot €1,02 miljard bij een bedrijfsresultaat dat 2,4% hoger uitviel op €490 miljoen. In totaal denkt het bedrijf dit jaar €600 miljoen uit te keren aan zijn aandeelhouder.

De kabelaar lijkt op de markt voor vaste telefonie, internet en video last te hebben van het geweld van concurrenten die glasvezel aanleggen. Het aantal internetklanten daalde met 10.400, terwijl ruim 50.000 klanten afscheiden nam van de vaste telefoonlijn bij Ziggo. Inkomsten uit kabeldiensten daalden met 2%, ondanks een verhoging van de prijzen met 2,8%.

Bij de mobiele telefonie van Vodafone zat het aantal klanten in de lift, waardoor de omzet daar met 2% toenam op de consumentenmarkt en 5% in de zakelijke niches. Daarvoor moest het bedrijf wel meer korting bieden, gezien het feit dat de prijs dat die gemiddeld per maand betaalden, met een euro daalde naar €17. Het aantal huishoudens dat een combinatie van vaste en mobiele diensten afnam, groeide met 9.000.