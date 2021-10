Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Is dit voor Philips een Omo Power moment?

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

1994 is een jaar dat men bij Unilever nog altijd niet is vergeten. De boosdoener zijn de kleine roze mangaankristallen die Unilever aan het wasmiddel Omo Power toevoegde om de waskracht drastisch te verhogen. Aanvankelijk was het een succes. Maar Omo Power bleek zó sterk, dat ook de textielvezels van sommige kleding eraan gingen.