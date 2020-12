Vertrekkend Achmea-topman Willem van Duin Ⓒ Foto ANP

Twaalf jaar is Willem van Duin-Tahri (60) ceo bij Achmea, de op een na grootste verzekeraar van ons land. Hij begon in 1987, werkte op bijna alle afdelingen, en trad in 2004 toe tot het bestuur.