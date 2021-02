Japanse beurs fors lager door malaise bij chipbedrijven

Vooral de chipbedrijven werden van de hand gedaan door de vrees dat de koerswaarderingen in de sector te hard zijn opgelopen. Bedrijven die juist zwaar zijn getroffen door de coronapandemie werden opgepikt door de hoop op een sterk economisch herstel van de crisis. Ook elders in de Aziatische regio lieten de beursgraadmeters flinke verliezen zien.

Beleggers verwerkten daarnaast de uitspraken van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident verklaarde tijdens een hoorzitting voor het Congres geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen als gevolg van de miljarden die de Fed in de economie pompt. Powell ziet dan ook geen reden om het stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, te temperen. Daarnaast verwacht de centrale bankier dat de Amerikaanse economie in de loop van dit jaar verbetert.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent in de min op 29.671,70 punten. Chipbedrijven en makers van elektronische onderdelen behoorden tot de staartgroep na winstnemingen in de sector. Nidec, Murata Manufacturing en Tokyo Electron zakten tot bijna 6 procent. Warenhuisbedrijf J.Front Retailing won 5 procent dankzij berichten dat de noodtoestand in verschillende Japanse steden mogelijk eerder wordt opgeheven, na een daling van het aantal besmettingsgevallen. Ook de luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven zaten in de lift door de hoop op een versoepeling van de coronamaatregelen.

De Hang Seng-index in Hongkong was een negatieve uitschieter in de regio met een tussentijds koersverlies van bijna 3 procent. Beleggers schrokken van het nieuws dat de belasting op de handel in aandelen in Hongkong wordt verhoogd. Beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), die afgelopen jaar opnieuw een recordwinst boekte, kelderde 9 procent door de belastingverhoging. De Kospi in Seoul zakte 2 procent. Hyundai verloor 3,7 procent. De automaker liet weten meer elektrische auto's te moeten terugroepen naar de garage vanwege accuproblemen. Accumaker LG Chem daalde 2 procent.