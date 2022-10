Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Britse taferelen in Nederland?

Door roelof salomons Kopieer naar clipboard

De rentedekking bij Nederlandse pensioenfondsen is lager dan bij Britse fondsen. Ⓒ ANP/HH

Na de enorme turbulentie in de Britse politiek, de beweeglijkheid in de rentes daar en de gevolgen voor de pensioenfondsen is iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Ook in Nederland worden de sommetjes gemaakt. Hoe waarschijnlijk zijn Britse toestanden?