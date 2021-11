Biefstukje beschimmeld met Zwitserse precisie

Het procedé komt uit Zwitserland dat daarmee een nieuw exportproduct erbij heeft na schimmelkaas, preciesie-uurwerken en chocola.

Slagerij

De uitvinders, de Zwitsers Lucas Oechslin en Marco Tessaro, introduceerden hun schimmelvlees deze week in de oudste slagerij van Nederland, Nice to Meat in Almere. Israëlier Yossi Eliyahoo, eigenaar van diverse Amsterdamse restaurants en chef Schilo van Coevorden van Taiko Cuisine in het hoofdstedelijke Conservatorium Hotel popelden om in de ijskoude slagerij van het zogeheten LUMA-vlees een warme lunch te bereiden.

Wagyu-rund

„Dit is na de ontdekking van het Wagyu-rund dé innovatie die past bij minder maar beter vlees eten”, aldus slagerijdirecteur Mikel Pouw. Hij vergat dat het schimmelbiefstukje zo lekker is, dat je er ook meer van gaat eten.