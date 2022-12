ING: beleggers zien nog lichtpuntjes met kerst

Die voorspelling is precies gelijk aan die van een jaar geleden, zegt Bob Homan, hoofd van ING’s Investment Office. Maar die prognose blijkt achteraf dus te positief. „Maar wat wel klopte: 72% van de beleggers verwachtte een beweeglijk beursjaar.” En beweeglijk was het, maar zeker niet dramatisch, zegt Homan. „Als je je bedenkt dat er een oorlog woedt en dat de inflatie is geëxplodeerd, dan valt een verlies van 8% inclusief dividend nog mee.”

De échte pijn zat ’m bij obligaties. „Die hebben wereldwijd het slechtste jaar ooit beleefd.” Reden: de verrassend snelle stijging van de rente. „Een jaar geleden noemden we een stijging van de Duitse rente naar 1% een extreem scenario”, zegt Homan. „Het is 2,4% geworden.”

Die hoge obligatierentes stutten het optimisme over het nieuwe beursjaar, schat Homan in. Dat optimisme is nog niet helemaal terug, getuige de score van de Beleggersbarometer van nog altijd onder de ’neutrale’ 100. „Maar de uitgangspositie voor aandelen is wel beter geworden. De respondenten op de barometer rekenen op maximaal 5% winst, onze eigen voorspelling gaat zelfs richting de +9%.”

Maar een wijsheid voor het nieuwe jaar heeft Homan ook: „Het verleden blijkt geen volledige houvast te geven. Kijk dus naar de toekomst!”