Records voor Nasdaq en S&P op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend gesloten. Techbeurs Nasdaq en de S&P 500 pakten winst en bereikten nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex daalde juist onder invloed van grote fondsen als vliegtuigbouwer Boeing en machinefabrikant Caterpillar. Ook werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar grote techbedrijven is begonnen.