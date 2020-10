’Einstein’ Wall Street: verkiezingsuitslag VS niet relevant voor beleggers

Op uitnodiging van IG Markets gaf Tuchman vanochtend zijn visie tijdens de online Beleggersfair. Hij werd door hoofd markets Salah-Eddine Bouhmidi als de Einstein van Wall Street geïntroduceerd. Kijk de masterclass hier terug.

Tuchman meldde geen bijzondere herinneringen te hebben aan voorgaande verkiezingsdagen. „Deze waren voor mij niet speciaal. De markten handelen vooral op fundamentals en volatiliteit. Op basis van hoe markten in het verleden reageerden op een verkiezingsuitslag kan je misschien conclusies trekken, maar alleen in een normale situatie. En daarvan is nu door de coronapandemie geen sprake.”

Volatiel

De handelaar verwacht dat er geen einde zal komen aan de grote koersschommelingen die we dit jaar gezien hebben. „Er zijn nu zoveel extra variabelen, zoals twitterberichten, die de markten in beweging kunnen brengen. En computeralgoritmes hebben een grote invloed.”

Bij de huidige onzekere omstandigheden biedt technische analyse voor Tuchman houvast. „Het maakt hierbij niet uit wie de president is en welke tweets worden verstuurd, want de basis hiervan is dat alles in de koersen verdisconteerd zit. Als je naast technische analyse ook goed je risico’s beheerst, is het zeker mogelijk geld te verdienen.”

