Knab kan spaarrente nog niet verhogen: ’Rendement is nog te laag’

Om te beschikken over voldoende geld voor de spaartegoeden die ze in beheer hebben, moeten banken verplicht een deel van dat spaargeld veilig beleggen, zoals Knab dat zegt te doen in consumentenhypotheken. De Boer: „Maar het rendement wat we daarmee in de afgelopen jaren maakten, was laag doordat de hypotheekrentes zo laag waren. Nu zijn de rentes van de meer recente hypotheken wel weer hoger, maar daarvan worden er voorlopig een stuk minder afgesloten.”

Einde negatieve rentes

De Boer legt uit dat het beheerde geld dat een bank niet belegt, moet worden gestald bij de centrale bank. Daar maakten de banken tot voor kort verlies op, omdat ook daar de rente tot een dieptepunt was gedaald. Dit jaar besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in en na de zomer twee keer te verhogen om de torenhoge inflatie iets te kunnen compenseren. Tot opluchting van De Boer maakt Knab dan ook geen verlies meer op het spaargeld dat deze bank daar heeft staan. Het positieve nieuws: „Daardoor konden we de negatieve rentes voor onze klanten afschaffen, voor ons een stevige rentestap.”

Ondanks die stevige stap blijft de variabele rente bij Knab vooralsnog op 0% staan. Dat heeft behalve met het lage rendement die deze bank op de beleggingen behaalt, nog een andere reden. De Boer: „We hebben ook nog de kosten die we als bank maken voor het runnen van de bank.” Hij zegt dat die horen bij het ’prettig en veilig’ kunnen regelen van geldzaken door hun klanten. „We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om die kosten verder te verlagen, waardoor het nettorendement kan toenemen.”

Verhoging na rendement

De Boer meldt er tot slot bij dat het goed mogelijk is dat Knab de rente in de toekomst wél verhoogt, maar dan moet de bank wel meer rendement maken op spaargeld. „Pas dan is het een verantwoorde stap om te nemen.” En, zegt hij, het kost tijd voordat een hoger rendement zal leiden tot een hogere spaarrente voor de klant. „We weten dat onze klanten hierop zitten te wachten, maar het moet wel passen bij een gezonde bedrijfsvoering.”