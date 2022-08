’Zonnepanelen ook zonder saldering snel terugverdiend’

Dankzij salderen kunnen huiseigenaren met zonnepanelen de stroom die zij aan het net leveren, verrekenen met de stroom die zij op andere momenten afnemen. Dat is gunstig, omdat deze stroom duurder is. Waarschijnlijk kan er vanaf 2025 nog maar 64% gesaldeerd worden, blijkt uit het wetsvoorstel van minister Jetten (Energie). In de jaren erna neemt dat percentage geleidelijk af tot nul in 2031.

Maar ook dan zijn zonnepanelen een goed idee, stelt Milieu Centraal. Niet alleen voor het klimaat, ook voor de portemonnee. Wie in 2023 een set van tien zonnepanelen koopt en die gericht op het zuiden plaatst, heeft een gemiddelde opbrengst van €510 gedurende de levensduur van 25 jaar.

Milieu Centraal rekent met een aanschafprijs van €4500, het prijspeil van 2021, na teruggave van btw. Inmiddels is de aanschaf duurder. Zo rekent Zonneplan op €5500 tot €7300 voor de aanschaf van tien panelen inclusief montage. Deze panelen leveren ongeveer 3200 kWh per jaar op.

Rendement

Uit de berekening van Milieu Centraal komt een rendement dat vergelijkbaar is met 4,3% op een spaarrekening. Bij de berekening is uitgegaan van een langetermijnstroomprijs van 22 cent en een terugleververgoeding van 9 cent.

Momenteel moeten consumenten die een nieuw energiecontract afsluiten gemiddeld 0,59 per kWh betalen, blijkt uit een overzicht van overstappen.nl. Daarmee zijn de panelen sneller terugverdiend.

Als de salderingsregeling niet zou worden afgebouwd, zou de opbrengst gemiddeld €770 per jaar zijn. Huishoudens krijgen ook na 2031 nog wel een terugleververgoeding voor hun geleverde stroom. Dit moet minimaal 80% van de leveringskosten per kWh zijn, zonder belastingen of heffingen.