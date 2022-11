Truc om €30.000 te stelen komt uit, hr-medewerker ontslagen

Premium Geld

Pijnlijke tikfout verzekering levert man kwart miljoen op

Wie dacht dat het scenario ’een vergissing van de bank in uw voordeel’ alleen in het spelletje Monopoly voorkomt, zit verkeerd. Verzekeraar ASR moet bijna €250.000 uitkeren op een polis die ooit voor ƒ5000 is afgesloten, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. In diverse brieven van de verzekeraar we...