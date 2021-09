Hierom doet afbouw van steun Fed de AEX geen pijn

Financieel

Records op beurs, maar grote belegger schuilt al met miljarden in deze producten

Beurzen in Amsterdam en New York hebben series records achter de rug, beleggers blijven optimistisch over de winstgroei van ondernemingen. Maar grote beleggingsfondsen halen geld weg en steken dat in obligaties, om zich tegen het risico van neergang in te dekken.