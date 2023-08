Beursblog: TKH en Alfen hard omlaag, tech stuwt winst AEX

Amsterdam - De AEX is dinsdag met kleine winst geopend. Techfondsen ASMI, ASML en Besi boeken afgetekende winst. TKH gaat in de lagere divisie fors lager en Alfen keldert op handelsberichten die teleurstelling boden. Elders in Europa zijn signalen van afnemende inflatie leidend. Beurzen in Azië sloten met wisselend resultaat: Japan wint, China verliest op zwakke groeicijfers.

Belegger zoekt naar macro-economische data voor richting bedrijfsresultaat. Ⓒ Getty Images