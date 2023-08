Beursblog: verlies Aegon, Adyen drukt AEX in rood

Amsterdam - De AEX is na de groene opening naar 0,7% verlies gegaan. Beleggers vrezen opnieuw de Chinese terugval en inflatie in Europa. De Britse lonen zijn stevig gestegen, Dat opent het pad voor nieuwe renteverhogingen door de Bank of England. Aegon, AkzoNobel en Adyen kwamen onder druk. TKH gaat in de lagere divisie fors lager en Alfen keldert op handelsberichten die teleurstelling boden.

Belegger zoekt naar macro-economische data voor richting bedrijfsresultaat. Ⓒ Getty Images