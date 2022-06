Beursblog: AEX opent fors in de min

Amsterdam - Na twee dagen van mooie winsten was het weer somberheid troef op het Damrak. De AEX startte de handelsdag met een forse min. Ook in de rest van Europa was, in navolging van Azië, de stemming bedrukt. Ook de olieprijzen stonden onder druk.