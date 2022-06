Beursblog: Europese beurzen onderuit, ook olieprijs zakt

Door DFT-redactie

Amsterdam - Het sentiment sloeg woensdag, na twee dagen herstel, weer om: beleggers somberden over de dalende olieprijs en de recordinflatie in het Verenigd Koninkrijk. ArcelorMittal was de grootste verliezer na een adviesverlaging.