Beursblog: neergang staal en olie maakt einde aan opleving AEX

Door DFT-redactie Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Na de mooie opleving in de voorbije dagen moest de AEX woensdag terrein prijsgeven. Vooral de neergang van staalconcern ArcelorMittal zit verder herstel in de weg. De flnke afkoeling bij RD Shell werkt ook negatief door. Fed-baas Powell hielp in de late middaghandel om het verlies flink terug te dringen. Klik hier als je het blog niet kunt zien.