Beursblog: Wall Street zakt weg bij start; AEX dringt schade wat terug

Door DFT-redactie

Amsterdam - Ook op Wall Street kleuren de borden woensdag bij de start rood. Beleggers in de VS kruipen weer wat in hun schulp na de opgewekte gang van zaken een dag eerder. Klik hier als je het blog niet kunt zien.