Grootste groei ooit in eurozone

De groei in het voorbije kwartaal kwam uit op 12,7%, in vergelijking met het tweede kwartaal. Economen hadden in doorsnee een toename met 9,6% voorzien. De Europese Unie als geheel groeide 12,1%. Die cijfers maakte statistiekbureau Eurostat vrijdagochtend bekend.

Sterkste groei ooit

Het zijn de sterkste cijfers ooit gemeten, meldde Eurostat, sinds ze in 1995 zijn gestart met meten.

Daarmee kwam de Europese economie sterk terug na het desastreuze tweede kwartaal, toen de euroozne met 11,8% kromp en de EU met 11,4%.

Wel waarschuwt Eurostat dat dit een eerste schattting is, en dat de cijfers nog bijgesteld kunnen worden. Economen verwachten ook dat de eurozone op een dubbele dip afstevent, omdat veel landen nu weer maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Duitsland en Frankrijk kondigden deze week weer een nieuwe lockdown aan.

Schade nog niet ingehaald

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, zakt de eurozone nog wel in de rode cijfers. Dan bedraagt de krimp in de eurozone 4,3%, en in de EU 3,9%.