Veel sterker herstel eurozone van coronaklap dan voorzien

De groei in het voorbije kwartaal kwam uit op 12,7%. Economen hadden in doorsnee een toename met 9,6% voorzien.

Met de versoepeling van de coronaregels is de economie in de eurozone harder dan waar rekening mee werd gehouden uit het dal geklommen. In het tweede kwartaal ging de eurozone nog zwaar gebukt onder de impact van de coronacrisis vanwege de maatregelen om het virus in te dammen.