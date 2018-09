'Wall Street begint aan april met verlies'

China heeft invoerheffingen aangekondigd op 128 producten zoals varkensvlees en wijn. Het land reageert daarmee op de door president Donald Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium. De extra tarieven kunnen oplopen tot 25 procent met een totale waarde van ongeveer 3 miljard dollar en zijn maandag ingegaan.

Op economisch gebied maken marktonderzoekers Markit en ISM cijfers bekend over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Daarnaast worden gegevens gemeld over de bouwuitgaven. Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport in de VS gepubliceerd.

Tesla

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. De in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft de resterende 57 procent van de aandelen in maaltijdbezorger Ele.me gekocht. Daarbij kocht het onder meer de Chinese zoekmachine Baidu uit. De deal gaat uit van een totale waarde voor Ele.me van 9,5 miljard dollar.

Tesla blijft opnieuw in de belangstelling staan. Het bedrijf liet weten dat bij het dodelijke ongeluk met een Tesla in Californië de autopilot aanstond. Overigens maakte topman Elon Musk op Twitter een 1 aprilgrap over het faillissement van Tesla, dat in maart ruim een vijfde van zijn beurswaarde in rook zag opgaan.

Spotify

Verder wordt uitgekeken naar de beursgang van muziekstreamingdienst Spotify in New York op dinsdag. Spotify kiest daarbij niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zorgt de notering ervoor dat bestaande aandeelhouders makkelijker kunnen handelen in de waardepapieren.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag op de laatste handelsdag van een turbulent eerste kwartaal met behoorlijke winst. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,1 procent op 24.103,11 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2640,87 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 7063,44 punten.