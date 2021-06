Toeslagenaffaire ettert voort, meldpunt voor huurders

Wie tussen 2012 en 2016 toeslagen moest terugbetalen kan vooringenomen behandeld zijn of ten onterechte het verwijt van opzet of grove schuld (O/GS) hebben gekregen.

De Belastingdienst kondigt aan te werken aan een herstelregeling. Die zou in het najaar aan de Tweede Kamer kunnen worden voorgelegd, en dan in 2022 in werking kunnen treden.

Stopgezet of afgewezen

De Woonbond wil graag meer zicht krijgen op het probleem onder huurders en opent een meldpunt. Als een aanvraag voor huurtoeslag is afgewezen terwijl je wel aan alle voorwaarden voldeed, de toeslag om onduidelijke redenen is stopgezet, of je het onterecht moest terugbetalen kun je dit melden.

„Huurders die huurtoeslag ontvangen zijn vaak sterk afhankelijk van deze tegemoetkoming in de woonkosten. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen terug moeten betalen komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen”, legt directeur Zeno Winkels uit. Zo’n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag.

Acute problemen

Wie in acute geldproblemen zit doordat er fouten zijn gemaakt met deze toeslagen, kan mogelijk ook gebruik maken van de noodvoorziening voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. Diegene moet dan contact opnemen met het serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag.