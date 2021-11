Kleine plus op Amsterdamse beurs

De telecomsector staat maandag in de schijnwerpers op de Europese beurzen door overnamenieuws in de sector. Het Italiaanse telecomconcern Telecom Italia bevestigde dat de Amerikaanse private investeerder KKR het bedrijf wil overnemen voor €10,8 miljard. Het aandeel KPN was vlak na de opening de grootste stijger op de AEX met een winst van 3,2%.

Cijfers

Beleggers kijken deze week verder uit naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in grote economieën zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Europa. Zo komen er maandag cijfers over het Europese consumentenvertrouwen en de Amerikaanse huizenverkopen. Ook zal er veel aandacht zijn voor ontwikkelingen bij de Federal Reserve die onder andere de notulen van de laatste beleidsvergadering publiceert.

Techinvesteerder Prosus ging 0,4% omhoog. De grootste aandeelhouder van maaltijdbezorger Delivery Hero en het Chinese techbedrijf Tencent, heeft in het afgelopen halfjaar flink geprofiteerd van de toegenomen populariteit van onlineshoppen en andere internetactiviteiten. De totale omzet bedroeg in de zes maanden tot eind september $16,6 miljard, omgerekend circa €14,7 miljard. Dat is 29% meer dan een jaar eerder.