AEX licht lager na rentebesluit ECB

De AEX-index stond om vijf over twee 0,1% lager op 551,7 punten. De AMX steeg een fractie naar 800 punten.

Elders in Europa bleven de schommelingen eveneens beperkt. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 zakten 0,5% respectievelijk 0,3%. De Duitse DAX klom 0,1%.

Na de plussen van 1,6% tot 2,7% voor de Amerikaanse beurzen woensdagavond, wezen de indexfutures op een vlakke tot licht lagere start om half vier vanmiddag.

Om kwart voor twee werd bekend dat Europese Centrale Bank de rentetarieven ongewijzigd houdt (depositorente -0,5%) en doorgaat met zijn voor de pandemie opgetuigde opkoopprogramma van €1,35 biljoen en zijn reguliere aankopen van €20 miljard per maand.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) verwacht dat ECB-voorzitter Christine Lagarde in haar persconferentie vanaf half drie zal benadrukken het bestaande programma uit te voeren, dat tot de zomer van volgend jaar loopt. „Waarschijnlijk zal haar verhaal wel wat dovish zijn vanwege de duurdere euro en de lagere inflatieverwachtingen.”

Van Leenders benadrukt dat Kempen nog altijd licht onderwogen is in aandelen. „De waarderingen zijn de afgelopen maanden hard opgelopen en het economische herstel vlakt af. Naast monetaire steun zien we nu wel steeds meer fiscale steun in diverse Europese landen. Het wachten is nog op een verlenging van het steunprogramma in de VS.”

In de AEX was AkzoNobel de koploper met een plus van 3,5%, in reactie op de opgewekte kwartaalupdate. De verfproducent ziet aanhoudende verbeterende trends in het derde kwartaal en verwacht dat de kwartaalomzet ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

ING won 1,7% op het nieuws dat het weer nieuwe klanten mag aannemen in Italië. De Italiaanse centrale bank heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven. Sinds maart vorig jaar zat ING op het ’strafbankje’ vanwege gebreken in het antiwitwasbeleid.

Heineken (+1,1%) maakte bekend de biermarkt van Peru te betreden. De brouwer neemt het merk Tres Cruces over en gaat daarnaast een samenwerking aan met drankenproducent AJE Group, om zijn positie in het land verder te versterken.

Verzekeraar Aegon en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stonden met minnen van 1,4% respectievelijk 1,2% onderaan bij de hoofdfondsen.

ASR (-0,7%) kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten. De verzekeraar zal nog voor €24,3 miljoen aan eigen stukken inkopen. De inkoop van aandelen werd eerder dit jaar tijdelijk opgeschort na een oproep van onder meer De Nederlandsche Bank vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.

In de AMX was baggeraar Boskalis in trek met een plus van 1,9%. Telecom- en kabelmaatschappij Altice stond met een min van 1,7% onderaan.

Smallcapfonds Kendrion (+8,1%) liet weten de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5% omzetgroei op eigen kracht te willen realiseren. Daarbij moet ook het rendement omhoog. De producent van elektromagnetische componenten heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. De industrie-kant is qua resultaten wat stabieler en winstgevender.

