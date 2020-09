Akzo in trek op afwachtende AEX

Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 551,3 punten. De AMX daalde 0,2% naar 798,5 punten. De koersenborden in Londen (-0,6%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,02%) kleurden rood.

Elders zaten de aandelenmarkten overwegend in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,9% in de plus. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond 1,6% tot 2,7% in het groen. Wall Street opent vandaag naar verwachting met een verlies van circa 0,4%.

De ECB zal vanmiddag vrijwel zeker geen grote wijzigingen aankondigen voor de rentetarieven of het omvangrijke opkoopprogramma tegen de coronacrisis. De aandacht van beleggers gaat dan ook vooral uit naar de toelichting van centralebankpresident Christine Lagarde voor eventuele hints op vervolgstappen van de ECB.

In de AEX was AkzoNobel de koploper met een plus van 3,6%. De verffabrikant kwam met een opgewekte kwartaalupdate. AkzoNobel ziet aanhoudende verbeterende trends in het derde kwartaal en verwacht dat de kwartaalomzet ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De volledige kwartaalcijfers verschijnen op 21 oktober.

Heineken (+1,1%) maakte bekend de biermarkt van Peru te betreden. De brouwer neemt het merk Tres Cruces over en gaat daarnaast samenwerking aan met drankenproducent AJE Group, om zijn positie in het land verder te versterken.

Verzekeraar Aegon (-1,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Biotechnologieconcern Galapagos ging 1,1% achteruit. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 0,9% afgewaardeerd.

ASR (-0,5%) kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten. De verzekeraar zal nog voor €24,3 miljoen aan eigen stukken inkopen. Dat is het resterende bedrag van het programma ter waarde van €75 miljoen dat begin dit jaar werd aangekondigd. De inkoop van aandelen werd eerder dit jaar tijdelijk opgeschort na een oproep van onder meer De Nederlandsche Bank vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.

ING (-0,01%) meldde dat het weer nieuwe klanten mag aannemen in Italië. De Italiaanse centrale bank heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven. Sinds maart vorig jaar zat ING op het ’strafbankje’. Dit vanwege gebreken in het antiwitwasbeleid.

In de AMX was bouwer BAM in trek met een plus van 0,9%. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-1,1%) was daarentegen de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen.

Smallcapfonds Kendrion (+4,7%) liet weten de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5% omzetgroei op eigen kracht te willen realiseren. Daarbij moet ook het rendement omhoog, waarbij wordt gemikt op een marge van het bedrijfsresultaat van zeker 15% in 2025. De producent van elektromagnetische componenten heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. De industrie-kant is qua resultaten wat stabieler en winstgevender.

