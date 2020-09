ECB bezorgt AEX klein verlies

De AEX sloot 0,3% lager op 550,5 punten. De AMX zakte 0,2% naar 797,8 punten.

De meeste overige Europese beurzen verloren ook licht terrein. De Britse FTSE 100, de Franse CAC 40 en de Duitse DAX zakten respectievelijk 0,2%, 0,4% en 0,2%.

De Amerikaanse beurzen deden het beter, mede dankzij de winst van de euro. Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,1% respectievelijk 0,6% hoger.

Zoals verwacht bracht de Europese Centrale Bank vanmiddag geen wijzigingen aan in de rentetarieven en de obligatieopkoopprogramma’s. De toelichting van ECB-president Christine Lagarde zorgde er wel voor dat de euro 0,6% klom naar bijna $1,19. „Zij gaf aan dat de ECB niet moet overreageren op de recente opmars, die ook niet zo heel erg fors was. Tevens benadrukte ze dat er geen target voor de euro-dollar is”, meldt macro-econoom Jeroen Blokland van Robeco.

Blokland denkt niet dat de ECB later dit jaar alsnog de Amerikaanse centrale bank achterna gaat, die onlangs aangaf niet in te zullen grijpen als de inflatie boven de 2% uitstijgt. „De Fed heeft een zo hoog mogelijke werkgelegenheid als tweede speerpunt en die ontbreekt bij de ECB. Maar mocht de ECB de doelstelling voor de inflatie toch aanpassen, dan zal dat grotere gevolgen hebben dan voor het beleid dan dat bij de Fed.”

Dat de Europese beurzen zich redelijk staande houden ondanks de terugval van de dollar verbaast Blokland niets. „Natuurlijk is dit slecht voor exportgerelateerde bedrijven, maar zo sterk stijgt de euro ook weer niet. Mede vanwege zowel de monetaire als fiscale stimuleringsmaatregelen ben ik vrij positief over aandelen.”

Kempen is daarentegen nog altijd licht onderwogen in aandelen, meldt macro-econoom Joost van Leenders. „De waarderingen zijn de afgelopen maanden hard opgelopen en het economische herstel vlakt af. Naast monetaire steun zien we nu wel steeds meer fiscale steun in diverse Europese landen. Het wachten is nog op een verlenging van het steunprogramma in de VS.”

In de AEX eindigde vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 3,2% onderaan. De verzekeraars Aegon en ASR verloren 1,4% respectievelijk 1,3%.

Onder invloed van de licht verdere daling van de olieprijs en van de dollarkoers verloor Shell 1,3%.

AkzoNobel blonk met een winst van 2,9% uit, in reactie op de opgewekte kwartaalupdate. De verfproducent ziet aanhoudende verbeterende trends in het derde kwartaal en verwacht dat de kwartaalomzet ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Betalingsverwerker Adyen klom 1,6%.

ING won 0,8% op het nieuws dat het weer nieuwe klanten mag aannemen in Italië. De Italiaanse centrale bank heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven. Sinds maart vorig jaar zat ING op het ’strafbankje’ vanwege gebreken in het antiwitwasbeleid.

Heineken (+0,7%) maakte bekend de biermarkt van Peru te betreden. De brouwer neemt het merk Tres Cruces over en gaat daarnaast een samenwerking aan met drankenproducent AJE Group, om zijn positie in het land verder te versterken.

In de AMX eindigde de toeleverancier aan de chipsector Besi met een verlies van 1,9% onderaan. Telecom- en kabelmaatschappij Altice Europe verloor 1,5%.

Biofarmaceut Pharming en PostNL klommen 1,3% en 1,1%.

Smallcapfonds Kendrion (+2,5%) liet weten de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5% omzetgroei op eigen kracht te willen realiseren. Daarbij moet ook het rendement omhoog. De producent van elektromagnetische componenten heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. De industrie-kant is qua resultaten wat stabieler en winstgevender.

