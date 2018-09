’Helft producten bij Amazon goedkoper dan Nederlandse webwinkel’

Dat toont een analyse van de website Vergelijk.nl. Sinds kort kun je je in Nederland abonneren op Amazon Prime, waarmee je tot eind september voor €3,99 per maand, en daarna voor €5,99 per maand, je producten binnen een dag gratis thuisbezorgd krijgt.

Dat is duurder dan bijvoorbeeld bol.com, waar je voor een tientje per jaar gratis 400.000 artikelen binnen twee uur in huis kunt hebben.

’Aardverschuiving’

Maar volgens Ben Kerkhof, oprichter van de vergelijkingswebsite, brengt de komst van Amazon naar Nederland, vanwege de lagere prijzen, „een aardverschuiving teweeg voor online shoppers”.

,,Amazon heeft ons als enige in Nederland en België geselecteerd om hun volledige Duitse aanbod - dat later dit jaar ook via Amazon is te verkrijgen - mee te nemen in de vergelijkingsresultaten’’, zegt Kerkhof.

Online bestelling snel verwerkt. Ⓒ BLOOMBERG

„Uit onze vergelijking blijkt vooral dat A-merken aanzienlijk beter uit de verf komen. Zo koop je bij Amazon goedkoper een Fitbit charge 2, een Samsung Galaxy Tab A of een Oral-B pro 6700 cross. Terwijl je minder betaalt voor een Senseo quadrante, een Philips airfryer of een Philips 4000 LED tv bij respectievelijk Coolblue en de Televisiewinkel”, aldus Kerkhof.

