Redding Credit Suisse ’spannende’ stresstest voor Zwitserse frank

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

In de valutawereld wordt meer dan gebruikelijk uitgekeken naar de uitkomst van de monetaire vergadering van de Zwitserse centrale bank op donderdag. Ⓒ Bloomberg

In tegenstelling tot de aandelen- en obligatiemarkten is het de afgelopen twee weken vrij rustig gebleven op de valutamarkten. Maar dat kan volgens analist Simon Harvey van valutaspecialist Monex Europe snel veranderen, als zorgen over de financiële stabiliteit escaleren. Zeker voor de Zwitserse frank wordt het een spannende week.