Column: gekte op de obligatiemarkt

Nu, twee jaar verder, kunnen beleggers van het eerste uur met tevredenheid terugkijken op hun beslissing om deze obligatie aan te schaffen. Sterker nog, het rendement heeft naar alle waarschijnlijkheid iedere verwachting overtroffen. Want zeg nu zelf, een koers van 189 had men waarschijnlijk nooit verwacht. Inclusief de uitgekeerde couponrente komt dat neer op een rendement van bijna 90,9 procent in nog geen twee jaar!

Alternatief

Voor de goede orde, de AEX-index rendeerde inclusief herbelegde dividenden in dezelfde periode 10,2 procent. Wie beweerde ook al weer dat er geen serieus alternatief was voor een belegging in aandelen? Sinds de jaarwisseling heeft deze obligatie ruim 60 procent gerendeerd. Zet dat eens af tegen de AEX-index met een overigens ook niet onaardige 11,3 procent.

Er zullen niet veel beleggers zijn met deze honderdjarige obligatie in hun portefeuille. Daarom is het wellicht reëler om bijvoorbeeld naar de tienjaars Nederlandse staatslening te kijken. Rond de jaarwisseling rendeerde deze lening 0,375 procent. Wie leent zijn of haar geld nu uit voor tien jaar tegen een luttele 0,37 procent? Inderdaad, er leek geen alternatief voor een belegging in aandelen.

Kredietwaardig

De praktijk leert echter anders. We zijn inmiddels zo’n zevenenhalve maand verder en een investering in deze ’saaie’ staatslening heeft een vermetele, of misschien juist wel een extreem risico-averse belegger het niet onaardige rendement van ruim 8,4 procent opgeleverd. Dat blijft weliswaar een paar procent achter bij de AEX-index, maar bedenk wel dat de Nederlandse overheid een AAA-kredietwaardigheid heeft. Sterker nog, samen met Zwitserland is Nederland het enige land ter wereld dat nog nooit tekort is geschoten in het voldoen van de aflossingsverplichtingen.

Meer goudgerand kan uw belegging niet zijn, zou je zo zeggen. Zo bezien is ruim 8 procent in zo’n relatief korte periode erg veel.

$16.000 miljard

Is de obligatiemarkt dan helemaal gek geworden? Met een tienjaarsrente van 0,47 procent negatief en in Duitsland zelfs 0,59 procent zou je dat wel zeggen. Zelfs het niet overdreven kredietwaardige Italië kent momenteel al een negatieve rente op de kortere looptijden. Wereldwijd staat er nu al 16.000 miljard dollar aan obligaties uit met een negatieve rente. In Denemarken kunnen hypotheken worden afgesloten waarop je geen rente hoeft te betalen maar zelfs geld toe krijgt. Het moment waarop er in Nederland een negatieve rente op een spaarrekening wordt vergoed lijkt niet ver meer weg.

Waar deskundigen voortdurend wijzen op de toegenomen risico’s in de aandelenmarkt, mede vanwege de gestegen koersen na een bullmarket van meer dan tien jaar, lijken de gevaren in de obligatiemarkt deze meer dan te overtreffen.

Spaaroverschot

Hoe zullen wij met ons allen over pakweg tien jaar op deze periode terugkijken? Wellicht dat we dan kunnen stellen dat iedereen anno 2019 volledig de weg kwijt was? Of zijn de huidige rendementen op obligaties realistisch? Feit is dat er mede door de globalisering van de afgelopen decennia en vooral de vergrijzing wereldwijd een enorm spaaroverschot is ontstaan.

Er is ontzettend veel geld op zoek naar te weinig beleggingsmogelijkheden. Dan gaan vooral de (verondersteld) meest veilige beleggingen hard. En ja, hoe lager de rente, hoe meer geld je opzij moet zetten voor later. Dus zo vreemd lijkt het nu ook weer niet.

Volcker

Ooit maakte de Fed-voorzitter Paul Volcker naam door de rente in de Verenigde Staten in één klap met 4 procent te verhogen. Het betekende het begin van het einde van de toen heersende hoge inflatie en tevens de start van een historische rally op de obligatiemarkten die ondertussen tot op heden al 38 jaar voortduurt. Wanneer en hoe zal deze eindigen?

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer